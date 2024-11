Депутати и общински съветници от опозицията нахлуха в сградата на съда в северния сръбски град Нови Сад, съобщи телевизия N1. Те влязоха в сблъсък с полицаите, които охраняват входа на сградата. Четири депутатки успяха да отнемат защитния шлем на един от полицаите и да го извадят от общия кордон.

"Може да е малко комично, но всъщност е тъжно", каза пред една от тях и обяви, че е блъскана и ритана от силите на реда.

Втори ден опозиционните депутати и общински съветници от Нови Сад блокират входовете на сградата на съда и прокуратурата в града. В тези акции не участват обикновени граждани, за да бъдат предотвратени нови арести, съобщават сръбските медии.

Исканията на протестиращите са да бъдат освободени всички политически активисти, арестувани по време на големия протест на 5 ноември.

"Пуснете ги всичките!", скандираха депутатите и общинските съветници пред сградата на съда, предаде Ен1.

Основната цел на блокадата е и да бъде принуден съда да започне да работи и да повдигне обвинения на виновните за трагедията в Нови Сад, казаха депутатите.

Всеки ден в Нови Сад има протести след срутването на бетонна козирка на жп гарата на 1 ноември, когато загинаха 15 души. Първоначално жертвите бяха 14, но в неделя един от най-тежко пострадалите почина в клиника във Войводина и жертвите станаха 15.

