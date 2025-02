Папа Франциск, който страда от бронхит, възложи четенето на неделното си слово в чест на юбилея на въоръжените сили, полицията и служителите по сигурността на свой помощник поради затруднения в дишането, предават медиите в Италия.

След като предаде завършването на своята реч на човек от обкръжението си, папата продължи с по-кратката молитва "Ангел Господен", по време на която се молеше за мир в множество конфликтни зони по света.

🎥HIGHLIGHTS | Pope Francis presided over the Holy Mass on the Jubilee for Armed Forces, Police, and Security Personnel from St. Peter's Square, crowded with 25,000 faithful. pic.twitter.com/UK0wRIkDgd