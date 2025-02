Голям пожар избухна в 54-етажна сграда в Буенос Айрес. Това принуди пожарникарите да евакуират повече от 100 души като предпазна мярка заради силата на пламъците, съобщи аржентинският в. "Кларин".

Огнената стихия се е разразила на 11 етаж на кулата "Реноар 2", която е една от най-високите сгради в аржентинската столица и която се намира в района Пуерто Мадеро. На място са пристигнали 30 линейки, съобщава аржентинското издание.

"Евакуирахме 100 души и подаваме кислород на осем души", заяви от мястото на инцидента Алберто Кресенти, ръководител на службите за спешна помощ.

Пожарникарите извършват инспекция на горните етажи и все още не се знае дали има хора над нивото на пожара.

❗️🔥🇦🇷 - A major fire broke out in a 30-story building in the Puerto Madero neighborhood of Argentina's capital Buenos Aires, starting on the 10th floor of Torre Renoir 2 at Marta Lynch 551.



Firefighters, along with 35 ambulances and medical motorcycles, responded to the scene… pic.twitter.com/MBbVLtrOp2