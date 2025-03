Държавният департамент на САЩ обяви награда до 15 милиона долара за информация, водеща до ареста на китайската гражданка Лю Баосия (известна още като Емили Лю) и трима нейни съучастници, които са обвинени в незаконен износ на американски технологии към Иран в продължение на почти 20 години.

Според разпространената информация, Лю Баосия е работила заедно с Ли Йонгсин (Ема Лий), Юнг Ю Ва (Стивън Юнг) и Джонг Янлай (Сидни Чунг). Те използвали фирми-прикрития в Китай, за да доставят електронни компоненти на компании, свързани с Ислямския революционен гвардейски корпус (IRGC) на Иран.

Контрабанда за военни цели

Според Държавния департамент на САЩ изпращаните електронни компоненти можели да бъдат използвани за производството на дронове, балистични ракети и други военни системи.

Групата укривала крайните получатели на стоките, като декларирала пред американските власти, че оборудването е предназначено за Китай. В действителност обаче те го пренасочвали към иранските компании Shiraz Electronics Industries, Rayan Roshd Afzar и други, свързани с IRGC, предаде CBS News.

Обвинения и издирване

През януари 2024 г. срещу четиримата бяха повдигнати федерални обвинения, включително заговор за нелегален износ. Те са издирвани с федерални заповеди за арест, а ФБР включи Лю Баосия и Джонг Янлай в своя списък с „Най-издирвани лица“.

Baoxia "Emily" Liu is wanted by the #FBI for her alleged involvement in a years-long conspiracy to unlawfully export & smuggle U.S.-origin electronic components from the U.S. to Iran. The U.S. Department of State, offers a reward of up to $15 million: https://t.co/WsWwO30ENB pic.twitter.com/2uKgkju8ih