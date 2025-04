Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е споделил подробност за мартенско нападение срещу подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси и в група в приложението за съобщения "Сигнал", в която са били включени съпругата му, брат му и личният му адвокат, предаде "Ню Йорк таймс".

Тази информация повдига наново въпроса за използването от страна на Хегсет на некласифицирано интернет пространство за съобщения, касаещи изключително поверителна сфера от националната сигурност, отбелязва световната агенция.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел отхвърли достоверността на медийните информации, отбелязвайки, че те се основават на "оплакванията на недоволни бивши служители".

"Мразещите Доналд Тръмп медии продължават да бъдат обсебени от идеята за унищожението на всеки, който е отдаден на изпълнението на дневния ред на президента“, се казва в изявлението на Парнел.

Хегсет вече бе уличен, че използва "Сигнал", където обсъжда военни планове за удар по хусите в Йемен. Чатът, създаден от съветника по националната сигурност Майк Уолц, излезе наяве, защото към групата беше добавен погрешка Джефри Голдбърг, главен редактор на изданието "Атлантик“.

"Ню Йорк таймс" се позовава на четирима души, запознати с това кой членува във въпросната група в приложението за съобщения, и информира, че вторият чат съдържа подробности за планирани въздушни удари по хусите.

