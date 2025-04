В централния бизнес район на Москва са чути три експлозии. Службите в Русия са потушили пожар в търговски център в Москва, след като кола е избухнала в подземния паркинг.

Кадри, публикувани от различни руски медии, показват черен дим, издигащ се сред небостъргачите в района на брега на река Москва.

Въпреки обявеното от Путин примирие: Атаките срещу Украйна продължават

На мястото на инцидента са изпратени спасителни служби, но няма официални данни за жертви или за размера на щетите.

Шофьорите на други паркирани автомобили бързо са изкарали колите си на улицата, съобщават местни медии.

Според публикации, властите не изключват саботаж и тероризъм като възможна причина за експлозиите.

⚡️Car Goes Up in Flames After Reports of Explosion in Underground Parking at Major Shopping Mall in Moscow



Smoke can be seen rising from the area around Afimall in Moscow's business district. Russia's Emergency Services have confirmed the source of the fire is a vehicle, the… pic.twitter.com/v5CAVntUiY