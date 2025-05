Съпругата на френския президент Еманюел Макрон - Брижит - е направила саркастична забележка от четири думи веднага след като го е блъснала в лицето, разкри професионален четец по устни.

Шокиращи кадри показват как 72-годишната Брижит Макрон поставя двете си ръце върху лицето на съпруга си, преди да го отблъсне рязко - само мигове след като вратата на президентския самолет се отваря при пристигането им във виетнамската столица Ханой в неделя вечерта.

Докато обърканият и леко смутен президент твърди, че двамата просто са се „скарали“, експерт по разчитане на устни е дешифрирал напрегнатия момент, предаде Vesti.bg .

„В момента, в който се отваря вратата на самолета, президентът Макрон се обръща към Брижит. Неочаквано тя го блъсва в лицето“, разказва четецът пред The Express.

След това, виждайки камерите, насочени към него, Макрон казва: „Здравей“ и вдига ръка в поздрав. „После Еманюел пристъпва към Брижит, но се въздържа и преминава от другата страна. Миг по-късно ѝ подава знак с думите: „Хайде да тръгваме“.

„Той благодари на пилота и маха към камерите, опитвайки се да възстанови публичния си имидж. Но на върха на стълбата атмосферата отново застудява. Той ѝ подава ръка; тя я отблъсква и се вкопчва в парапета. Докато го подминава, сякаш изрича: ‘Dégage, espèce de loser’ — преведено на български: „Махай се, загубеняк такъв“.

Малко след това, според четеца по устни, Макрон прошепва: „Essayons, s'il te plaît“ — „Хайде да опитаме, моля те?“

Нейният отговор е кратък: „Не“.

„Заключителното му изражение, съчетано с думите ‘Je vois’ — ‘Разбирам’, казват всичко“, допълва специалистът. „Това е рядък, неприкрит момент, който загатва за по-дълбоко напрежение между двойката. Заслужава внимание, особено на фона на предстоящия натоварен дипломатически график“, уточни специалистът.

Веднага след блъскането 47-годишният Макрон изглежда стреснат, но бързо осъзнава, че е в светлината на прожекторите.

По време на слизането по стълбата Брижит не хваща ръката на съпруга си. Вместо това се спуска самостоятелно, докато двойката е посрещната от виетнамски официални лица.

Офисът на френския президент първоначално отрече автентичността на записите, но впоследствие потвърди, че видеото е истинско.

