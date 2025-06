Европейският съюз призова всички страни да проявят сдържаност в Близкия изток, предаде "Ройтерс".

"Съобщенията, които идват от Близкия изток, са дълбоко обезпокоителни", заяви председателката на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен в социалната мрежа Х. "Европа призовава всички страни към максимална сдържаност, незабавна деескалация и въздържане от ответни действия. Сега повече от всякога е нужно дипломатическо решение", добави Фон дер Лайен.

The reports emerging from the Middle East are deeply alarming.



Europe urges all parties to exercise maximum restraint, de-escalate immediately and refrain from retaliation.



A diplomatic resolution is now more urgent than ever, for the sake of the region's stability and global…