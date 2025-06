Размяната на удари между Иран и Израел продължава седми ден. Иранска ракета порази основната болница в Южен Израел тази сутрин. 40 души са ранени. Има значителни материални щети.

Болницата в пустинния град Беер Шева има 1000 легла и предоставя здравни услуги за приблизително 1 милион жители в южната част на Израел. Премиерът Бенямин Нетаняху реагира остро и предупреди, че Иран ще „плати висока цена”.

A real war crime - Iran bombs hospital



The mad Mullahs in Iran have bombed Soroka Hospital in the southern Israeli city of Be'er Sheva.



For all those who have been whinging about Gaza, here is an actual war crime.



Israel has done an amazing job wiping out the Islamic… pic.twitter.com/vrOSJqzJlp