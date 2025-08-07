С определение на Районния съд във Велико Търново 44-годишен полски гражданин е с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Мъжът е хванат да шофира тежкотоварен камион с 2,46 промила алкохол в кръвта. Водачът отказал да даде кръвна проба.

Полският тираджия бил спрян за проверка на 2 август около 20 часа от служители на Районното управление в Полски Тръмбеш. При тестване с дрегер е установено, че шофира след употреба на алкохол.

Срещу него се води бързо производство.