Мащабен и бързо разпространяващ се горски пожар избухна в Калифорния, налагайки спешна евакуация на жителите на няколко населени места. Огънят, който бушува в окръг Вентура, вече е унищожил поне една къща и продължава да се разраства.

В борбата с огнената стихия участват над 150 пожарникари от окръзите Лос Анджелис и Вентура, които работят под обединено ръководство. Националната горска служба на Лос Анджелис осигурява мощна въздушна подкрепа с 11 самолета и 7 хеликоптера.

Пожарникарите съобщават, че стихията е тръгнала малко след 13:00 ч. местно време в близост до езерото Пиру и за часове е обхванала над хиляда акра.

Разкриха причината за пожара в Шуменското плато

Местните жители описват ситуацията като изключително динамична и плашеща.

„Получих известие на телефона си, докато се прибирах. Помислих си – пожари избухват постоянно, това не е нищо особено. Когато стигнахме вкъщи, облак дим вече се издигаше над хълма“, разказва Джоузеф.

Колтън живее в непосредствена близост и описва скоростта на пламъците: „Стоях вкъщи само 10 минути. Пожарът се разпространяваше толкова бързо, че скочих в булдозера и опитах да помогна, но стана прекалено опасно“. Той добавя, че пламъците са достигали височина от около 6 метра и са изминали над 8 километра само за час заради сухата растителност в региона.

„Те са истински герои“: Бурни овации за пожарникарите от Лос Анджелис на „Оскарите“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Гъстият дим е предизвикал паника и сред животните в района. Един от евакуираните - Джим, сподели с тъга, че не е имал време да спаси животните си. „Оставихме 20–30 животни, когато тръгнахме. Не знаем какво ще се случи с тях или кога ще се върнем“, казва американецът.

Жителите извън зоните за задължителна евакуация остават в готовност, като някои от тях чакат в автомобилите си, готови да потеглят при първа опасност. „Около нас има доста къщи, но това няма значение. Пожарът може да се разпространи дотук много бързо. Щом го видим да наближава, тръгваме“, казва Марк.

„Ако сте в Санта Кларита, Хасли Каньон или Вал Верде, вземете сериозно инструкциите за евакуация – когато спасителните екипи кажат „Тръгвайте“, напуснете незабавно. Бъдете бдителни – моля, не рискувайте живота си“, призоваха управниците на окръга Лос Анджелис.

Небето над Лос Анджелис се оцвети в оранжево (ВИДЕО)

Припомняме, че голям пожар възникна и през юли, който изпепели над 70 000 акра, а за потушаването му се бореха стотици пожарникари. Властите тогава отбелязаха, че сухата растителност, продължителните ветрове и високите температури подхранват пламъците.

Редактор: Мария Барабашка