В Европа приятели и роднини се срещат на различни места, за да се видят. Във Виена най-предпочитани са кафенетата, в Германия – бирените градини, а в Италия – баровете. И всяко място си има традиции.

Екип на „Дойче веле” провери какво е особено при британските пъбове.

Как работят британските кръчми - на масата ли поръчвате, очаква ли се да оставите бакшиш и кога затварят?

Едно от популярните заведения в Лондон е „Карета и коне”. Много от клиентите му се отбиват след работа, главно в четвъртък или петък. Клиентите казват, че като цяло в британските кръчми има усещане за общност, хората могат да общуват, да се отпуснат.

Какво трябва да знаят чуждестранните посетители?

„Често идват много хора от Европа, които или искат свободна маса, или сядат на масата и чакат да бъдат обслужени, а това не е типично за Англия”, обяснява управителката Али Рос. „Обикновено хората отиват до бара и си поръчват, а след това сядат на масата”, допълва тя.

Бира винаги се поръчва на халба. Различните видове обаче могат да бъдат объркващи.

