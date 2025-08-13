Пътуването може да вдъхновява и променя, но също така да вреди на местата, които обичаме. Затова редица популярни дестинации вече въвеждат ограничения. Би Би Си пък изготви класация на места, където туризмът носи ползи – подкрепя местните общности, пази природата и съхранява културното наследство.

Ще оскъпи ли почивките ни в чужбина въвеждането на туристически екотакси

Списъкът е изготвен с участието на журналисти от BBC Travel и водещи световни експерти по устойчив туризъм, сред които Световната туристическа организация на ООН, Sustainable Travel International, Black Travel Alliance и World Travel & Tourism Council. Някои от най-интересните дестинации, които си струва да посетите, ВИЖТЕ В ГАЛЕРИЯТА ТУК .

Редактор: Маргарита Стоянчева