Най-малко 26 мигранти са загинали, след като кораб се преобърна в Средиземно море край южния италиански остров Лампедуза. 60 други са били спасени, съобщиха от бреговата охрана, добавяйки, че броят на жертвите може да нарасне. Спасителните операции продължават.

По данни на Агенцията на ООН за бежанците групата от близо 100 души пътувала от Либия.

Инцидентът е поредната трагедия, сполетяла мигранти, предприемащи опасното пътуване през Средиземно море от Африка към Европа. Броят на загиналите от началото на тази година е 675, съобщи Филипо Онгаро, говорител на ООН за бежанците в Италия.

