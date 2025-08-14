Снимка: iStock
-
Най-малко 26 души са загинали
Най-малко 26 мигранти са загинали, след като кораб се преобърна в Средиземно море край южния италиански остров Лампедуза. 60 други са били спасени, съобщиха от бреговата охрана, добавяйки, че броят на жертвите може да нарасне. Спасителните операции продължават.
Мъж и жена паднаха от круизен кораб в Гърция и се удавиха
По данни на Агенцията на ООН за бежанците групата от близо 100 души пътувала от Либия.
Инцидентът е поредната трагедия, сполетяла мигранти, предприемащи опасното пътуване през Средиземно море от Африка към Европа. Броят на загиналите от началото на тази година е 675, съобщи Филипо Онгаро, говорител на ООН за бежанците в Италия.Редактор: Дарина Методиева
