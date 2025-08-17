Авторитетният турски вестник „Джумхуриет” помести в днешния си брой интервю с българския творец Вежди Рашидов, посветено на авторската му изложба „Синъо” в турския курорт Бодрум, който често е определян като лятната столица на изкуството и културата на Турция. Статията е поместена в неделното приложение на „Джумхуриет” и е озаглавена „Тихата дълбочина на синьото”.

„Докосвайки със своите скулптури тъканта на времето, а с акварелите си най-крехките пластове на емоцията, българският художник Вежди Рашидов е политическа фигура и човек на културата, но преди всичко е личност, която чрез изкуството изразява чувствителността си към живота. Авторската му изложба „Синьо“, която бе уредена в галерията „Таш ев” в Бодрум от 2 до 10 август т.г. e първата изява на Рашидов в Турция след дълга пауза”. Така представя на турските читатели Вежди Рашидов в началото на статията авторът Гювен Байкан.

В обширното интервю той разказва за създаването на акварелите, представени в настоящата изложба и как се е родила идеята за нея. Той подчертава и приноса на турската галеристка Елиф Пехливанлъ за реализирането на изложбата.

Редактор: Калина Петкова