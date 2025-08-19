Снимка: iStock
Според медията европейските съюзници на Киев ще финансират сделката
Украйна предлага сделка за оръжия на стойност 100 милиарда долара срещу гаранции за сигурност от САЩ. Това се съобщава в нов доклад, цитиран от Financial Times.
Според изданието Киев ще обещае да купи американски оръжия като част от сделка за получаване на гаранции за сигурност от САЩ.
В доклада се казва още, че европейските съюзници на Украйна ще финансират сделката. Съгласно предложенията Киев и Вашингтон ще се споразумеят и за сделка на стойност 50 милиарда долара за производство на дронове с украински компании.
Financial Times съобщава още, че предложенията са били споделени със САЩ преди срещите в понеделник.
