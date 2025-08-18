Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна украинския си колега Володимир Зеленски с усмивка в Белия дом. В началото двамата дадоха съвместна пресконференция. След това към тях се присъединиха и европейските лидери.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

► Акценти след срещата

Тръмп определи срещята като „много успешна". И благодари на всички евролидери, че са там.

„Досега имахме много успешен ден. Важни дискусии, докато работим за прекратяване на войната в Украйна. Всички работим за една и съща цел. Ще се обадим на президента Путин веднага

след тази среща. Така че, за мен е чест да приветствам генералния секретар на НАТО

Марк Рюте, който е велик и върши чудесна работа. И министър-председателят на Обединеното

кралство, мой приятел. И хората го харесват много. Всички познават президента Макрон от Франция, който е с мен от самото начало", поясни той.

Президентът на САЩ заяви, че очаква тристранна среща между него, Владимир Путин и Володимир Зеленски.

„Мисля, че ще уточним кога, а не дали“, каза Тръмп.

Акценти от срещата:

„Има разумен шанс да спрем тази война. Това не е моята война, това е войната на Байдън. Той е човекът, който имаше голям принос това да се случи.Има много жертви и от двете страни. Хората на Украйна страдат”, заяви Доналд Тръмп в началото на разговора.

„Смятам, че постигнахме голям прогрес. Имахме добра среща с президента на Русия и имам усещането, че ще излезе нещо добро от това. И днешната среща е особена важна. Имаме седемте големи лидери от Европа и ще се срещнем с тях веднага след това”, добави американският президент. И благодари на украинския държавен глава, че е дошъл. Той от своя страна отправи благодарности за поканата.

„Благодаря ви за усилията и че подкрепихте този формат. Трябва да спрем тази война, да спрем Русия. Използвайки тази възможност, САЩ изпрати писмо до Путин за нашите деца. След нашата среща, да седнем на масата с лидерите на всички партьори на Украйна, които подкрепят страната ни”, каза от своя страна Володимир Зеленски. По думите му украинците са показали, че са изключително силен народ.

🚨 BREAKING: Ukrainian President Zelensky has officially arrived at the White House, being greeted by President Trump



In addition to being 15 minutes late, Zelensky is of course NOT wearing a suit.



More disrespect towards our country.



NOT ANOTHER DIME FOR UKRAINE! pic.twitter.com/aBOcpsu8Xy — Nick Sortor (@nicksortor) August 18, 2025

На въпрос това ли е краят на американската помощ за Украйна след днешната среща, дали ще има сделка или не, Тръмп заяви следното: „Никога не мога да отговоря на това. Хора биват убивани и ние просто искаме да спрем това, но не бих казал, че това е краят. Смятам, че имаме добър шанс да спрем войната. Минаха почти 4 години. Милиони хора бяха убити. Огромна цифра и от двете страни и смятам, че Владимир Путин би искал да види края на това".

Тръмп увери, че САЩ ще работят с Украйна.

„Ще работим с всички и ще се уверим, че ако бъде постигнат мир, той ще бъде траен. Тук не говорим за 2-годишен мир и след това да започне цялата тази каша отначало”, поясни още американският президент.

„Войната ще приключи. Кога ще приключи, не мога да Ви отговоря, но ще приключи. А, този господин (Зеленски), иска да свърши, Владимир Путин иска да свърши, целият свят иска да свърши. Всички сме изморени от нея. Прекратих 6 войни. Мислех, че тази ще е най-лесната да прекратя, но се оказа доста по-трудно отколкото очаквах”, допълни още Тръмп.

На срещата стана ясно, че в социалните мрежи се е появило трогателно писмо от Мелания Тръмп, което е било лично предадено на президента Путин. То гласи прекратяване на войната заради децата и тяхното бъдеще.

„Първата дама гледаше същото нещо което целият свят гледаше. Тя обича сина си повече от всичко, обича децата и не може да гледа нещо такова да се случва. Това важи и за други войни. Тя вижда разбитите сърца, погребенията”, поясни Тръмп.

► Припомняме, че по-рано европейските лидери пристигнаха в Белия дом за срещата, посветена на усилията за постигане на мир в Украйна, на която домакин е президентът на САЩ.

Първият пристигнал бе генералният секретар на НАТО Марк Рюте, следван от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Киър Стармър.

► Акценти преди срещата:

Преди срещата Зеленски заяви, че Киев се стреми към „надежден и траен мир“ след войната с Русия и че е готов да установи „нова архитектура на сигурността“, предаде Ройтерс.

„Основната ни цел е надежден и траен мир за Украйна и за цяла Европа. И е важно инерцията от всичките ни срещи да доведе именно до този резултат“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

„Украйна е готова за истинско примирие и за установяването на нова архитектура на сигурността. Нуждаем се от мир“, допълни той.

Зеленски се срещна във Вашингтон и с Кийт Келог, специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна, предаде Ройтерс. След срещата Зеленски отбеляза в Telegram: "Благодарим ви за срещата и за съвместната работа с нашия екип. Днес президентът Тръмп покани Украйна и други европейски държави във Вашингтон. За първи път срещата е в такъв формат - тя е много сериозна", предаде думите му УНИАН.

Украинският лидер подчерта, че когато става въпрос за мира в една европейска държава, това засяга всички в Европа и че той има готовност да "работи възможно най-продуктивно" за прекратяване на войната в Украйна и за изграждане на надеждни гаранции за сигурност.

Зеленски припомни и продължаващите руски удари по украински градове, вследствие на които са загинали две деца, а десетки хора са ранени.

"Обсъдихме ситуацията на бойното поле, силните ни дипломатически възможности - Украйна и цяла Европа заедно с Америка. Русия може да бъде принудена към мир само чрез сила, а президентът Тръмп разполага с тази сила. Трябва да направим всичко както трябва, за да може мирът наистина да стане факт", обобщи украинският президент.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че за него е чест да е домакин на европейските лидери, предаде Ройтерс.

"Голям ден в Белия дом. Никога преди толкова много европейски лидери не са били тук по едно и също време. Голяма чест за Америка!", написа американският държавен глава.

ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА НА ВЪРХА В БЕЛИЯ ДОМ

Редактор: Габриела Винарова