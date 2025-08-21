Европейските страни ще трябва да платят голямата част от парите за гаранциите за сигурност на Украйна. Това каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за американска телевизия.

Всъщност не е ясно как ще изглеждат гаранциите за сигурност. Но сред твърдите привърженици на Доналд Тръмп отвъд Океана е много популярна гледната точка, че Америка дава много пари за Украйна. Именно към тях е насочено посланието на Ванс.

Вицепрезидентът отново говори и за предстояща среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски. Според Ванс не е нужно всички детайли от бъдещия мирен договор да са уточнени, за да има такава среща.

Редактор: Габриела Винарова