След срещата в Аляска между Тръмп и Путин, както и срещата на върха в Белия дом, на която освен президентът Зеленски присъстваха и европейските лидери, се появи надежда за мир. Днес обаче руският външен министър Сергей Лавров отхвърли възможността за директни преговори на високо ниво, с мотива, че всички детайли трябва да бъдат много добре подготвени преди това.

Според източници, американският президент Доналд Тръмп, е решил да се оттегли от преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Това е промяна спрямо изявленията от предизборната му кампания, че може да сложи край на войната само за 24 часа.

Москва поиска право на вето за подкрепата за Украйна

Темата коментира д-р Асен Асенов, професор в Американския университет във Вашингтон в „Интервюто в новините на NOVA“.

„Това е една доста сложна война, в която участват поне четири страни и те имат твърде различни интереси. Съединените щати искат да излязат от тази война, защото тя струва скъпо”, каза д-р Асенов.

Според него, за Украйна е важно да си запази териториите и да има гаранции, че няма да пострадат и други части на страната, а за Русия е въпрос на сигурност.

„Гардиън“: Тръмп се изтегля от преговорите за мир в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че няма да се срещне с руския, преди да бъдат подписани гаранциите за сихурност на страната му.

Д-р Асенов каза още, че най-голямата гаранция за Украйна, която трябва да се даде, е какво ще се случи с нея след 5-10 години.

Руският външен министър Сергей Лавров днес каза, че Русия иска да има ефективно право на вето върху всякакви мерки в подкрепа на Украйна, след евентуално мирно споразумение.

„За Тръмп войната е икономически процес. За него е важно какво ще спечели накрая”, сподели още д-р Асен Асенов.

Професорът каза още, че Тръмп е обещал в своята предизборна кампания да намали престъпността в големите градове, както и политизирането в университетите. "Той се движи в границата на позволеното и непозволеното. На Тръмп му трябват политически дивиденти, а що се касае до университетите, те подкрепят демократическата партия. За Тръмп това е част от фронта на политическото противопоставяне", допълни д-р Асенов.

Повече гледайте във видеото

Редактор: Методи Георгиев