Звездната двойка за един от най-щастливите дни в живота си
Седмица след като си казаха „Да” – Torino и съпругата му Сара, заедно с малката Алиса – за пръв път в телевизионно студио. В предаването „Събуди се” те разказаха за вълнуващия ден.
„Много съм щастлива! Още осъзнаваме какво се случи. Самият ден мина много бързо за нас, беше пълен с емоции”, разказа Сара.
„Магия, която все още осъзнаваме. Още не можем да влезем в нормалния ритъм на живота след толкова положителни и приятни емоции. Просто изключително различно чувство. За нас бракът е символ на голяма отговорност”, каза Тодор Димитров - Torino. Споделя, че двата най-щастливи дни в живота му са – сватбата и денят, в който се е родила дъщеря му.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Ина Григорова
