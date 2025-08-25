Компанията „Спейс Екс“ на Илон Мъск отмени планираното за неделя изстрелване на ракетата „Старшип“ от щата Тексас заради проблем със стартовата площадка, съобщи "Ройтерс".

Това трябваше да бъде десетата мисия на ракетата, но отмяната на пуска ще забави някои излседвания по разработката ѝ, след като някои от по-ранните тестове завършиха с неуспех.

Свръхтежкият бустер с дължина 70,7 м и горната степен с дължина от 52 м бяха монтирани в Старбейз, стартовата площадка на „Спейс Екс“ в Тексас. Зареждането с гориво беше започнало преди планирания старт, насрочен за 19:35 ч местно време в неделя.

Около половин час преди изстрелването на апарата от „Спейс Екс“ обявиха в официалния си профил в платформата Х, че отменят „десетия полет на „Старшип“, за да може да бъде решен проблем с наземните системи“.

Standing down from today's tenth flight of Starship to allow time to troubleshoot an issue with ground systems — SpaceX (@SpaceX) August 24, 2025

Компанията не уточни кога ще направи нов опит за изстрелване, но подобни забавяния в миналото бяха решавани в рамките на дни.

От НАСА все пак се надяват да използват „Старшип“ за първия си пилотиран полет до Луната след програмата „Аполо“, като това трябва да се случи през 2027 г. Ракетата е и в центъра на амбициите на Мъск за полет до Марс, макар че през последната година „Старшип“ се сблъска с поредица от проблеми.

През годината два от тестовете на апарата завършиха с неуспех рано по време на полета, а през юни наземен тест завърши с огромна експлозия, която изпрати отломки чак до съседно Мексико.

Въпреки това „Спейс Екс“ продължава интензивно да произвежда нови ракети за тестови полети.

