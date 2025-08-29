Президентът на Европейския съвет Антониу Коща ще посети лидерите на страните членки на ЕС в първите три седмици на септември.

Инициативата, наречена „Tour des Capitales“, има за цел Коща да събере мнения от държавните и правителствените ръководители относно актуалната ситуация в ЕС и да подготви почвата за предстоящите заседания на Европейския съвет и международни срещи на високо равнище.

Коща и Фон дер Лайен отчетоха напредък в преговорите със страните от Западните Балкани

„През следващите три седмици ще пътувам из Европа и ще се срещам с лидерите на ЕС в техните столици. Тези разговори ще помогнат за формиране на нашия общ дневен ред за идните месеци. Като председател на Европейския съвет е мое задължение да слушам и да разбирам приоритетите на всички лидери – особено в тези несигурни времена. Моята роля е да изграждам консенсус. С всяко посещение ще работя за укрепване на сътрудничеството ни, защото в днешния непредсказуем свят нашето единство е най-голямата ни сила“, заяви Антониу Коща.

По време на срещите си президентът ще обсъди основните политически приоритети, както и работните методи на Европейския съвет.

►Първи срещи от обиколката

Обиколката ще се проведе между 1 и 19 септември. Първата среща вече се състоя на 27 август в Брюксел с белгийския премиер Барт де Вевер.

⇒ На 1 септември Коща ще участва в Стратегическия форум в Блед, Словения, където ще изнесе основна реч.

⇒ На 2 септември той ще разговаря със словенския премиер Роберт Голоб, както и с хърватския министър-председател Андрей Пленкович в Загреб.

⇒ На 3 септември предстои среща с канцлера на Австрия Кристиан Щокер във Виена.

⇒ На 4 септември Коща ще посети Румъния за разговор с президента Никушор Дан, а също и България, където ще се срещне с премиера Росен Желязков.

Седмицата ще завърши на 5 септември със срещи с премиера на Чехия Петър Фиала и с премиера на Нидерландия Дик Схуф.

Подробностите за втората седмица от „Tour des Capitales“ ще бъдат обявени на 5 септември.

До края на годината президентът Антониу Коща ще председателства два формални Европейски съвета – през октомври и декември 2025 г., както и неформален Европейски съвет в Копенхаген на 1 октомври. На следващия ден датската столица ще бъде домакин и на срещата на Европейската политическа общност.

Коща ще бъде съпредседател на срещата на ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) на 8–9 ноември в Колумбия и на срещата ЕС–Африкански съюз на 24–25 ноември в Ангола. От името на ЕС той ще присъства и на Седмицата на високо равнище на ООН през септември, където ще говори пред Общото събрание и Съвета за сигурност. В края на годината е предвидено участието му и в климатичната конференция COP30 в Белем, Бразилия.