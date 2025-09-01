Силно земетресение в Афганистан. Трусът е регистриран в неделя в 22:17 ч. българско време. Той е с магнитуд 6 по Скалата на Рихтер и на дълбочина от 10 км, сочат данните на Европейския сеизмологичен център.

Според данни на NBC News най-малко 250 души са загинали и над 500 са ранени. Според Американската геоложка служба земетресението е ударило град Джалалабад, близо до границата с Пакистан, около полунощ местно време.

Редактор: Калина Петкова