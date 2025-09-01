Земетресение с магнитуд 4 в района на вулканичната калдера Кампи Флегрей, близо до Неапол, съобщи италианският Националния институт по геофизика и вулканология.

Трусът е станал на дълбочина по-малка от един километър, а епицентърът е близо до град Поцуоли.

Кметът на Поцуоли Джиджи Манцони заяви, че няма съобщения за ранени или сериозни щети. Като предпазна мярка местните влакове са спрени. Районът Кампи Флегрей, известен и като Флегрейските полета, в момента е засегнат от повдигане на земната повърхност. Затова през последните две години там имаше поредица от земетресения.

