Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Изложба в Италия разкрива връзката между слуха и вкуса
-
„Новите известни”: Димитър Христов - момчето на баба, което промени българския TikTok
-
За колко продават най-скъпата къща в САЩ (ВИДЕО)
-
Китайско село-призрак се превърна в туристическа атракция
-
Защо до старческите домове в Германия често има фалшиви автобусни спирки
-
История с дъх на вино: В сърцето на столицата на портвайна (ВИДЕО)
Вижте уникалното явление
Астронавти от Международната космическа станция успяха да заснемат уникално червено Северното сияние. Спиращият дъха природен феномен е още по-невероятен, когато се наблюдава извън границите на нашата планета. Явлението е било уловено от американския астронавт Дон Петит. По думите му толкова големи и ярки червени сияния се случват 2-3 пъти по време на шестмесечна мисия на МКС.
Небето над Северозападен Китай се оцвети в червено (ВИДЕО)
Явлението, известно и като Аврора Бореалис, е резултат от сблъсъка между заредени частици от слънчевия вятър с магнитното поле на Земята, което е най-силно в полярните области. Червените сияния са по-редки от зелените, тъй като са свързани с интензивна слънчева активност, при която частиците взаимодействат с кислород на голяма височина – над 2414 км, където атмосферата е по-разредена.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни