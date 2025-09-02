Астронавти от Международната космическа станция успяха да заснемат уникално червено Северното сияние. Спиращият дъха природен феномен е още по-невероятен, когато се наблюдава извън границите на нашата планета. Явлението е било уловено от американския астронавт Дон Петит. По думите му толкова големи и ярки червени сияния се случват 2-3 пъти по време на шестмесечна мисия на МКС.

Явлението, известно и като Аврора Бореалис, е резултат от сблъсъка между заредени частици от слънчевия вятър с магнитното поле на Земята, което е най-силно в полярните области. Червените сияния са по-редки от зелените, тъй като са свързани с интензивна слънчева активност, при която частиците взаимодействат с кислород на голяма височина – над 2414 км, където атмосферата е по-разредена.

Редактор: Станимира Шикова