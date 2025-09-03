Визити в заводи или присъствие на церемонии в памет за военнослужещи – Ким Чу-е, дискретната дъщеря на Ким Чен-ун, за която се смята, че би могла да го наследи един ден на поста, придружава баща си по време на всичките му пътувания, в това число и сега в Пекин, където той беше сред гостите по-рано днес на военен парад.

За тийнейджърката се знае малко, но един ден тя би могла да стане лидер на Северна Корея.

Коя е тя?

Ким Чун-е беше забелязана за първи път през 2022 г. да придружава баща си по време на изстрелване на ракета. Но всъщност бившата американска баскетболна звезда Денис Родман разкри, че Ким Чен-ун има дъщеря. Севернокорейският лидер му е представил жена си и дъщеря си по време на визита на Родман в Пхенян през 2013 г. Севернокорейските медии така и не са разкрили публично как е името на момичето, но го дефинираха като многообичното дете на Ким, което той ценял много.

Who is Kim Ju Ae? North Korean leader's daughter makes global debut on China trip

➡️ https://t.co/jKl03LbJjK pic.twitter.com/BNZRn6yn81 — FRANCE 24 (@FRANCE24) September 3, 2025

Южнокорейските разузнавателни служби твърдят, че момичето се казва Чу-е и че то е дъщеря от брака на Ким с бивша водеща севернокорейска певица И Сол-чу, за която той се ожени през 2009 г.

Как изглежда момичето на публични места?

Севернокорейски медии публикуваха кадри, на които се виждат възрастни да се покланят при преминаването на момичето. По време на нейна наскорошна поява се вижда как тя върви, хванала под ръка баща си, пред леля си Ким Йо-чен.

Председателят на южнокорейския парламент се ръкува с Ким Чен-Ун

Чу-е привлича вниманието със своя стил – тя носи слънчеви очила „Гучи“, часовници „Картие“, като същевременно имитира начина на обличане на баща си, носейки кожени якета.

Първо пътуване зад граница?

Придружавайки баща си в Пекин, Чу-е направи в известен смисъл официален задграничен дебют, казва Ян Мун-джин, бивш ръководител на Университета за севернокорейски изследвания в Сеул.

Corée du Nord : qui est Kim Ju-ae, pressentie pour succéder à son père Kim Jong-un ?

➡️ https://t.co/6NeJDskdWV pic.twitter.com/G2WIyVPrN1 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) September 3, 2025

Но експертът припомня, че дъщерята на Ким вече е участвала в няколко военни и дипломатически събития, по-специално в прием в посолството на Русия в Пхенян.

Този преход от националната сцена към международната сцена може да бележи пореден етап към наследяването на Ким Чен-ун, допълва анализаторът.

Ако Чу-е наследи действително Ким Чен-ун, тя ще бъде първата жена, която ще ръководи страната от създаването й през 1948 г.

Путин към Ким Чен Ун: Вашите войници се бориха смело и героично в Курска област

Експерти казват, че става дума за добре премислена маневра на семейство Ким, основно с цел да бъде поставяна на преден план Чу-е.

"Не става дума за просто семейно пътуване, а в действителност за излизане на сцената в качеството на приемник“, казва Лим Йол-чул, професор в Института за далекоизточни изследвания към университета „Кюнам“.

North Korean leader Kim Jong Un's teenage daughter, Ju Ae, accompanied her father to Beijing in her first public outing overseas, further fueling speculation about her potential succession to the top of the male-dominated dynasty https://t.co/oHT2N9ua03 pic.twitter.com/BIVINHIgMd — Reuters (@Reuters) September 3, 2025

В миналото приемниците във властта в Северна Корея консолидираха статута си, като посещаваха Китай или в частност по време на международни събития, за да получат легитимност от социалистическите сили, допълва анализаторът.

Преподавателят дава за пример срещата между Ким Чен-ир, приемника на Ким Ир-сен и Си Чжунсюн, бащата на Си Цзинпин през 1983 г. в Пекин.

Случаят с Чу-е следва същата траектория, допълва анализаторът.

Може ли наистина дъщерята на Ким да наследи баща си?

Националното разузнаване на Южна Корея призна през 2024 г. за първи път, че Ким Чу-е може да бъде наследник на режима в Пхенян.

"Според анализ на публичните прояви на Ким Чу-е и нивото на протокола, което й е предоставено, тя изглежда понастоящем като най-вероятен приемник“, казва Чо Те-йон, който по онова време беше начело на Службата.

#KimJongUn taking a stroll along the new destroyer ''Choe Hyon'' with his daughter Kim Ju Ae pic.twitter.com/RHJWxwYjdc — North Korean Archives and Library (NKAAL) (@NorthNKAAL) April 26, 2025

Чьон Сьон-чан от Института „Седжон“ в Сеул припомня, че по време на военен парад белият кон, който е яздела Чу-е е бил на втора позиция след този на баща й, което според анализатора е доказателство, че тя ще го наследи на поста. Пхенян освен това издаде марки в чест на тандема баща-дъщеря, допълва експертът.

Редактор: Цветина Петрова