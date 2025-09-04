Любопитна котка се превърна в редовен клиент на кръчма, която се намира на почти 50 километра разстояние от дома ѝ, след като посети заведението два пъти за малко повече от месец.

Пийнът е едногодишен котарак и живее в Норт Хайкъм, Линкълн. Причинил е сериозни тревоги на собственичката си, когато изчезнал и се озовал в пивоварната в Нотингам, при това два пъти – веднъж през юли и отново през август.

Независимо дали е запален турист, или ентусиаст, който обича да се вози на влакове, остава мистерия как Пийнът е знаел на коя композиция да се качи и на коя спирка да слезе – при това два пъти.

„Не мога да кажа, че го виня“, каза собственичката му Чарли Роулингс. „Ако трябваше да избягам от дома, кръчмата не би била лошо място за начало“.

Чарли, която открина Пийнът през ноември и му е поставила микрочип, разказа, че за първи път той изчезнал за три седмици на 3 юли. В интервю за радио BBC Lincolnshire тя каза: "Той никога не е изчезвал преди. Никога не се е отдалечавал от дома си. Затова не можах да повярвам къде е отишъл. Обадиха ми се от ветеринарен кабинет и когато казаха къде е, не можах да повярвам. Предполагах, че е бил блъснат от кола“.

След като Пийнът изчезнал за втори път на 27 август, собственичката му бързо осъзнала, че решителният котарак отново е намерил пътя към себе си.

Джесика Колинс, управител на пивоварната и заведението, заяви: "С тези темпове ще трябва да го запишем в схемата за лоялни клиенти. Той е прекрасен малък котарак, много малък, много шумен и сме му дали прякора Писък, по името на една от нашите бири, защото винаги го чуваш, преди да го видиш“.

Теорията ѝ, когато животното се появило за втори път, била, че „може би е минал по влаковите релси“, тъй като бил „доста мръсен“, когато го погалила.

Пийнът влязъл в пивоварната седмица, след като изчезнал от дома си първия път. Но при второто си начинание успял да стигне дотам за три дни. Управителката на питейното заведение обясни, че „изглежда, че вече е наясно с пътуването“. „Винаги е добре дошъл, но се притесняваме за него“, добави тя.