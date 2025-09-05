Индия обмисля да произведе първия си самолетоносач с ядрено задвижване, съобщи „Ройтерс”. Проектът е част от амбициозната програма за модернизация на въоръжените сили в страната. Планът е със срок от 15 години и включва интегриране на бойни самолети, произведени в Индия, в състава на военноморските сили.

Предвид сблъсъците на Индия с нейните съперници Китай и Пакистан, Делхи все повече разчита на местната оръжейна промишленост, за да повиши ефективността на въоръжените си сили и да намали своята зависимост от външни доставчици като Русия, Франция и САЩ, отбелязва „Ройтерс”.

„Може да се очакват сериозни предизвикателства за страната през идните десетилетия, така че е от съществено значение въоръжените сили да бъдат адекватно подготвени", се посочва в стратегическата пътна карта на Министерството на отбраната.

В момента Индия разполага с два самолетоносача - единият е руски, а другият - изцяло индийско производство. Третият подобен кораб ще бъде и първият с ядрено задвижване, което ще му осигури по-голям оперативен радиус и по-добри възможности за тайни операции, посочва „Ройтерс”.

Планът предвижда разработване на поне 10 ядрени енергийни установки, които ще се използват както на самолетоносача, така и на други бойни кораби. Във военноморските сили се очаква да бъдат интегрирани ново поколение палубни изтребители с два двигателя, както и леки бойни самолети, които се разработват от държавната компания.

През април Индия подписа договор с Франция на стойност около 8 милиарда долара за доставка на 26 морски изтребителя "Рафал", производство на "Дасо Авиасион". Самолетите ще бъдат базирани на двата индийски самолетоносача - "Викрант" и "Викрамадитя". През 2020 г. започна доставката на 62 самолета "Рафал", 36 от които предназначени за военновъздушните сили на Индия.

В пътната карта е включено и планирано придобиване на две електромагнитни системи за изстрелване на самолети от самолетоносачи по технология, използвана от американския флот, която заменя традиционните парни катапулти с електромагнитно ускорение.

Особено внимание се обръща и на дроновете, които изиграха ключова роля по време на въоръжения конфликт с Пакистан през май.

Редактор: Цветисиана Костова