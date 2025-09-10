Снимка: БГНЕС, архив
18-годишният младеж помете петима души с електрическо АТВ
Прокуратурата днес се очаква да повдигне ново и по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев - младежът, който помете петима души в "Слънчев бряг" с електрическо АТВ. Той ще отговаря за причиняване на смърт на едно лице и причиняване на телесни повреди на повече от едно лице в условията на евентуален умисъл. Наказанието е лишаване от свобода 13-20 години или доживотен затвор.
18-годишният, помел петима с АТВ в "Слънчев бряг", се връща в ареста, протестиращи аплодираха решението
Най-сериозно пострадалата жена - 35-годишната Христина, загуби живота си заради тежките травми. А 4-годишното ѝ дете още е в кома.
Според разследващите 18-годишният Бургазлиев е карал електрическото АТВ след употреба на марихуана, която е пушил ден и половина по-рано преди кръвното изследване. А самата машина била напълно изправна.Редактор: Станимира Шикова
