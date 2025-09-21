-
Разказва „Дойче веле”
„Остерволд” в Нидерландия не е типичният квартал. Жителите му имат почти пълна свобода по проектирането на домовете си, почти няма правила, което е необичайно за страната. Но има едно, което важи за всички - жителите трябва да отделят половината от земята си за отглеждане на плодове и зеленчуци. Освен това жителите на „Остерволд” трябва да се включат в изграждането и поддръжката на улиците, училищата и инфраструктурата. „Остерволд” е експеримент по градско планиране. Някои смятат, че е досадно, други казват, че е причина да живеят тук.
От 2016 г. „Остерволд” расте в покрайнините на град Алмере. Днес там живеят 6000 души. Никой не проверява дали отглеждат зеленчуци на половината от земята си. Така не всеки се придържа към указанията.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
