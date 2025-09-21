„Остерволд” в Нидерландия не е типичният квартал. Жителите му имат почти пълна свобода по проектирането на домовете си, почти няма правила, което е необичайно за страната. Но има едно, което важи за всички - жителите трябва да отделят половината от земята си за отглеждане на плодове и зеленчуци. Освен това жителите на „Остерволд” трябва да се включат в изграждането и поддръжката на улиците, училищата и инфраструктурата. „Остерволд” е експеримент по градско планиране. Някои смятат, че е досадно, други казват, че е причина да живеят тук.

От 2016 г. „Остерволд” расте в покрайнините на град Алмере. Днес там живеят 6000 души. Никой не проверява дали отглеждат зеленчуци на половината от земята си. Така не всеки се придържа към указанията.

