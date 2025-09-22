Снимка: АП/БТА
Властите обявиха най-висока степен на опасност
Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в източната част на Индонезия изригна няколко пъти през последните дни. Властите обявиха най-висока степен на опасност, предаде ДПА.
Вулканът е изхвърлял стълбове от пепел на няколко километра височина в небето, съобщи индонезийската геологична служба. Местно летище, което обслужва вътрешни полети, ще остане затворено най-малко до понеделник.
Lewotobi Laki-Laki in Indonesia has erupted AGAIN today....🌋👀— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 18, 2025
Sound up 🔊 pic.twitter.com/6gQjfnA6wN
Директорът на геологичната служба Мухамад Уафид предупреди местните жители и туристите да стоят на поне 6 километра разстояние от кратера и да останат нащрек в случай на вулканични потоци.
Der indonesische Vulkan Lewotobi Laki-Laki ist ausgebrochen, die Behörden riefen die höchste Warnstufe aus. Zuletzt gab es im Juli eine größere Eruption - mit Folgen für eine beliebte Ferieninsel.https://t.co/DAwwwJhO7w— DER SPIEGEL (@derspiegel) September 20, 2025
Предупреждението се отнася в особена степен за райони, предразположени към бедствия, както и по протежение на реките, извиращи от 1584-метровия вулкан.
В Индонезия има около 130 активни вулкана, някои от които бележат засилваща се активност през последните месеци.
Редактор: Ивайла Митева
Mount Lewotobi Laki-laki erupts as alert level raised - Archipelago - The Jakarta Post #jakpost https://t.co/mJz5UY8IMn pic.twitter.com/qxXTg37yv6— The Jakarta Post (@jakpost) September 20, 2025
