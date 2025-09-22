Властите обявиха най-висока степен на опасност

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в източната част на Индонезия изригна няколко пъти през последните дни. Властите обявиха най-висока степен на опасност, предаде ДПА.

Вулканът е изхвърлял стълбове от пепел на няколко километра височина в небето, съобщи индонезийската геологична служба. Местно летище, което обслужва вътрешни полети, ще остане затворено най-малко до понеделник.

Директорът на геологичната служба Мухамад Уафид предупреди местните жители и туристите да стоят на поне 6 километра разстояние от кратера и да останат нащрек в случай на вулканични потоци.

Предупреждението се отнася в особена степен за райони, предразположени към бедствия, както и по протежение на реките, извиращи от 1584-метровия вулкан.

В Индонезия има около 130 активни вулкана, някои от които бележат засилваща се активност през последните месеци.

Редактор: Ивайла Митева
Източник: Виктор Турмаков, БТА

