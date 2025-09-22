Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ЕНИСА/ENISA) обяви официално в понеделник, че сривът в дейностите на редица европейски летища, произтекъл от проблеми със системата за електронното чекиране на багажа и регистрацията на пътниците на борда, е резултат от кибератака, предаде "Ройтерс".

"Правоприлагащите органи разследват", се посочва в изявлението на ЕНИСА.

Трети ден от кибератаката: Европейските летища продължават да се сблъскват със закъснения и отменени полети

Междувременно "Ройтерс" съобщи, че дейностите на летището на германската столица Берлин все още са затруднени. В резултат са забавени с повече от час полети, с които участници в неделния Берлински маратон възнамеряват да се приберат в страните си.

Мишена на хакерите бяха услугите на американската компания "Колинс Аероспейс", чийто предмет на дейност е в сферата на аерокосмическите технологии. Фирмата обяви, че е била засегната от "кибернетични смущения" в своя софтуер, използван на редица летища.

От "Колинс Аероспейс" заявиха, че работят със засегнатите от кибератаката летища и граничните им служби и са стигнали до последния етап на възстановяване на мрежата и възобновяване на операциите си в пълен режим.

Редактор: Станимира Шикова