Кога се очаква да настъпи грипът и кога ще бъде неговият пик говори бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев в „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Първите случаи на грип се очакват през втората половина на ноември, а пикът ще бъде в началото на февруари, каза професорът.
Грипната ваксина ще бъде с три ваксинални щаба – два за грип А и един за грип Б, обясни той.
Експертът каза, че ваксината трябва да се съхранява в хладилника и да бъде поставена в края на октомври, началото на ноември.
COVID-19
Професорът посочи, че рязкото увеличаване на заболелите от COVID-19 не се случи.
Кантарджиев каза, че е нормално да има мутация при вируса от COVID-19. Той изрази надежда, че такава промяна ще причинява по-леко протичане, макар да се разпространява по-лесно.
Ако такъв вирус мутира, в рамките на няколко месеца ще има и адаптирана ваксина, а настоящите ваксини срещу COVID-19 са съобразени с новите варианти, допълни той.
Експертът препоръча поставяне на ваксина, като заяви, че тя не е опасна.
Професорът обясни, че до последната изминала седмица има регистрирани по-малко случаи на респираторни инфекции, отколкото миналата година по това време.
Как да закаляваме децата
♦ Лицето и тялото до кръста да се мият сутрин със студена вода, след което да се направи обтриване с кърпа. Обтриването действа добре на кръвоснабдяването на кожата.
♦ Докато е топло – да се яде сладолед.
♦ Да се правят гаргари със студена вода.
♦ Децата трябва да се закаляват докато са здрави и когато времето е топло.
Кантарджиев допълни, че тези мерки важат и за възрастните.
Професорът препоръча да носим мокри кърпи – през зимата да са на спиртна основна, а през лятото – с хлорхексидин. И допълни, че сухите кърпи също са необходими – те трябва да се използват при кихане, за да не се разпространяват вируси чрез аерозолите.
