Апелативната прокуратура - Пловдив потвъри в съобщение до медиите, че в случая с намерения в понеделник труп край Смолян, се казае за убийство, предаде кореспондентът на БТА в Смолян Христина Георгиева.

Окръжната прокуратура в Смолян и Областната дирекция на МВР ще дадат съвместен брифинг в 16 ч. относно извършеното тежко криминално пестъпление - убийство на екопътека "Невястата" край града. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура - Пловдив.

Откриха труп в Смолянско, разследват убийство

Тялото на мъж беше открито в понеделник преди обед в района на екопътека "Невястата". Над седем часа продължиха полицейските огледи на района и претърсвания на два автомобила на паркинга в началото на пътеката. Тялото на убития мъж беше пренесено на ръце от полицаи вчера по пътеката, преди да бъде транспортирано с линейка за аутопсия. Информация за намереното тяло липсва в бюлетина на ОД на МВР - Смолян днес.

