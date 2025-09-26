България беше част от среща на министрите на отбраната за т.нар. 'Стена срещу дронове' на Европейския съюз. Освен България, участват трите балтийски републики, Дания, Финландия, Полша и Румъния.

Видеоконферентната среща беше организирана от еврокомисаря по отбраната Андрис Кубилис. Той покани министъра на отбраната на Украйна Денис Шмигал, който да обясни как най-ефективно да се противодейства на руските дронове.

Докато министрите обсъждат, НАТО проведе в Португалия и Холандия тестове на бойни дронове, произведени чрез 3D принтиране. Целта е да се направят безпилотни апарати, които да патрулират във въздуха, но също да засичат заплахи за критична инфраструктура под водата.

България и още шест страни от ЕС ще бъдат част от "стена" срещу дронове

"Нали видяхте случая в Полша? Трябваше да изпратим много скъпи изтребители, за да прихванем много евтини дронове. Във водата е същото. Затова, с метода на триизмерния печат, сме способни да изработим неща, които са много по-ефективни и нанасят по-малка щета на бюджета", обясни Масимилиано Роси, контраадмирал от бойния флот на Италия.

"Машините могат да работят непрекъснато, без почивка. Освен това, в зависимост от големината на 3D-принтера, можеш да го натовариш в корабен контейнер и да го закараш там, където е операцията", разказа Кърт Милър, офицер от бойния флот на САЩ.