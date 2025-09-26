Снимка: iStock
Докато министрите обсъждат, НАТО проведе в Португалия и Холандия тестове на бойни дронове, произведени чрез 3D принтиране
България беше част от среща на министрите на отбраната за т.нар. 'Стена срещу дронове' на Европейския съюз. Освен България, участват трите балтийски републики, Дания, Финландия, Полша и Румъния.
Видеоконферентната среща беше организирана от еврокомисаря по отбраната Андрис Кубилис. Той покани министъра на отбраната на Украйна Денис Шмигал, който да обясни как най-ефективно да се противодейства на руските дронове.
Докато министрите обсъждат, НАТО проведе в Португалия и Холандия тестове на бойни дронове, произведени чрез 3D принтиране. Целта е да се направят безпилотни апарати, които да патрулират във въздуха, но също да засичат заплахи за критична инфраструктура под водата.
България и още шест страни от ЕС ще бъдат част от "стена" срещу дронове
"Нали видяхте случая в Полша? Трябваше да изпратим много скъпи изтребители, за да прихванем много евтини дронове. Във водата е същото. Затова, с метода на триизмерния печат, сме способни да изработим неща, които са много по-ефективни и нанасят по-малка щета на бюджета", обясни Масимилиано Роси, контраадмирал от бойния флот на Италия.
"Машините могат да работят непрекъснато, без почивка. Освен това, в зависимост от големината на 3D-принтера, можеш да го натовариш в корабен контейнер и да го закараш там, където е операцията", разказа Кърт Милър, офицер от бойния флот на САЩ.
