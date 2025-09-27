Ново проучване от клиника в САЩ разкри, че при жени под 65 години почти половината от инфарктите са свързани с механизми, различни от класическите артериални блокади.

Учените са анализирали 1474 инфаркти в щата Минесота от 2003 до 2018 г. При мъжете 75% от инфарктите са причинени от атеротромбоза - образуване на кръвни съсиреци в запушени съдове. При жените тази причина е само 47% от случаите. Останалите случаи са диагностицирани като спонтанни дисекации на коронарните артерии (SCAD), емболия или стресови фактори като анемия. Лекарите особено често погрешно приписват тези случаи на тромбоза при жените, което може да доведе до неподходящо лечение. Кардиолозите подчертават, че разпознаването на алтернативни причини за инфаркти е от решаващо значение за предотвратяване на повтарящи се случаи. Авторите призовават за засилена профилактика.

