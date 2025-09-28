Жени в следродилния период са в по-висок риск от депресия и психоза в седмиците след раждането. В сравнение с годината преди бременността, рискът от депресия е с около 20% по-висок между петата и петнадесетата седмица след раждането, сочи проучване.

Междувременно рискът от психоза е 6 до 7 пъти по-висок през първите пет седмици след раждането и два пъти по-висок до двадесетата седмица, установяват изследователите.

За разлика от т.нар. „бейби блус“ – леки и временни промени в настроението след раждане – следродилната психоза е сериозно психично разстройство. Симптомите включват заблуди, халюцинации, мания, потиснато настроение и объркване, но при правилно лечение жените могат да се възстановят напълно.

„Драстичният пик, наблюдаван след раждането, ясно подчертава уязвимостта на младите майки”, пишат авторите.

Резултатите се базират на данни от близо 1,8 милиона раждания в Швеция между 2003 и 2019 г. Те показват, че броят на новите психиатрични диагнози намалява по време на бременност, но се покачва отново след раждането – особено при депресия и психоза.

Забележително е, че жените по-рядко получават диагноза тревожност, стрес или злоупотреба с вещества по време или след бременността, отколкото преди това, което според изследователите може да се дължи на комбинация от биологични фактори и такива, свързани с начина на живот.

Жените също посещават лекарите си по-често по време на бременността, което дава повече възможности за ранно откриване на психични проблеми, преди да се задълбочат.

„Не виждаме повече диагностицирани случаи, но скринингът може да означава, че жените се идентифицират по-рано и не е нужно да страдат толкова дълго, преди да получат подкрепата и помощта, от която се нуждаят“, твърди Ема Брен, една от авторките на изследването и изследовател в Каролинския институт.

В световен мащаб около 10% от бременните жени и 13% от жените след раждане страдат от психично разстройство, обикновено депресия, според Световната здравна организация (СЗО).

Въпреки риска от влошено психично здраве в следродилния период, новите родители в Швеция са по-малко склонни да правят опити за самоубийство в седмиците след раждането, показва друго скорошно изследване на института.

Майките в частност са по-малко склонни да опитат самоубийство по време на бременността или след нея в сравнение с бащите – факт, който е показателен, като се има предвид, че в общата популация на Швеция жените по-често правят опити за самоубийство от мъжете.

Йихуй Ян, който участва и в двете изследвания като изследовател в Каролинския институт, посочва, че резултатите показват нужда лекарите да наблюдават пациентките по време на бременността за признаци на риск от самоубийство.

„Въпреки че опитите за самоубийство по време и след бременността са редки, те могат да имат опустошителни последици и често са предотвратими“, подчертава Ян.

Редактор: Дарина Методиева