Каква музика ви идва на ум, когато чуете акордеон? За повечето хора това вероятно са стари народни мелодии или полка, но Мартинас Левицкис – един от най-известните акордеонисти в света – променя мнението за този инструмент.

Разказва „Дойче Веле“.

Акордеон в класически оркестър! За някои това изглежда необичайно, но за Мартинас Левицкис е само началото. Младият литовец е един от най-търсените акордеонисти в света.

„Винаги казвам, че акордеонът е като магическа кутия с трикове. Той е мистериозен инструмент и обичам да „играя картите си“ с него. Винаги се опитвам да заинтригувам хората“, казва Мартинас Левицкис.

И той прави точно това на музикалния фестивал Райнгау във Висбаден, Германия – един от най-големите фестивали за класическа музика в Европа.

„Харесва ми да използвам инструмента по начин, който предизвиква носталгия, но и предлага напълно различен спектър от звуци. Свирил съм концерт с диджеи. Свирил съм сам. Свирил съм в дует с орган в църква. Свирил съм в дует с цигулка“, казва Левицкис.

Мартинас е роден през 1990 г. и е израснал в малък град в Литва. В началото искал да се научи да свири на пиано, но пианата били скъпи, затова кръстникът му подарил малък акордеон.

„Нямах учител – трябваше да се уча сам. Трябваше наистина да слушам. Трябваше сам да измисля неща на този инструмент“, казва Мартинас Левицкис.

Не след дълго талантът му е открит чрез участия в състезания и телевизионни предавания. На 20 години той става световен шампион по акордеон и печели телевизионно шоу в Литва, с което стартира международната си кариера.

„Винаги е вълнуващо да изследваш и да предизвикваш инструмента, себе си, музиката, слушателя“, казва Мартинас Левицкис.

Днес той разчупва музикалните граници, комбинирайки класическа музика с поп или танго. Той иска да извади акордеона от неговата ниша и дори да го преоткрие.

Неговата сцена е светът – независимо дали е на открито или с оркестър в известни концертни зали.

Акордеонът не е лек – тежи 18 килограма, но това не го притеснява, когато е на сцената.

„Мисля, че на акордеона все още му предстои дълъг път. Затова, когато усещам, че все повече хора се доверяват на инструмента и на мен като изпълнител, аз се изпълвам с добро чувство и с оптимизъм за бъдещето“, казва Мартинас Левицкис.

