Грузия става все по-популярна туристическа дестинация. За разлика от много други европейски страни, тя все още не е завладяна от масовия туризъм.

Екип на „Дойче Веле” разгледа Тбилиси с неговия очарователен стар град, исторически лечебни центрове и някои реликви от Студената война.

Въжената линия на Тбилиси предлага 360-градусови гледки над Стария град. Пътуването отнема само няколко минути.

На върха са руините на крепостта „Нарикала” от IV век и 20-метровият паметник „Майката на Грузия”. Тя гледа към града отгоре, държейки купа с вино в едната ръка за приятели и меч в другата – за врагове.

Спокойна разходка надолу по хълмистия терен ви отвежда до Стария град с неговите очарователни улички и известни балкони. Повечето къщи имат дървени и резбовани балкони.

Друго, което се забелязва в Тбилиси, е, че често има реновирани къщи до такива, които се нуждаят от ремонт.

„Това наричам съветски манталитет“, казва Бая Дзагнидзе е блогърка, израснала в Тбилиси. „Когато бяхме част от СССР, всичко се поддържаше добре. Правителството правеше всичко за хората – даваше безплатни жилища, а имаше и безплатни услуги. Много хора все още смятат, че правителството трябва да го прави”, казва Бая.

Продължаваме към Часовниковата кула – една от забележителностите на Тбилиси. Но има нещо необичайно в нея – наклонена е.

На няколко крачки е църквата „Сиони” от VI век. Религията е важна в Грузия, а Православната църква има голямо влияние.

Наблизо има термална баня със сярна вода от горещ извор. Грузинците обичат да се къпят в тази вода, която е около 35 градуса. Малко мирише на развалени яйца, но очевидно е полезна. Казват, че сярната вода е полезна за кожата и дихателната система и спомага за кръвообращението. Полезна е и за нервната система – за да се успокоим и да усетим лекота.

Интересно е, че тези извори някога са дали името на града. „Тбилиси” се превежда като „топло място”. Историята на тези бани е от векове.

Грузинската кухня

Грузинците обичат да поръчват много различни ястия – например разядки от цвекло и спанак като предястия, салата и националното ястие хинкали, което представлява супа с кнедли.

Архитектурата

Грузия е част от СССР до 1991 г. Това е оставило своя отпечатък и върху архитектурата. Например сгради в бруталистичен стил с открит бетон и геометрични форми.

Бивша шивашка фабрика днес е процъфтяващ културен център с хостел, ателиета за художници, кафенета и барове, където хората се наслаждават на нощния живот.

