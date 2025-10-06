Вълнуващите историите на Дж. Р. Р. Толкин се разгръщат с невероятен замах и вълшебство в един измислен свят, наречен Средната земя. Тя разкрива пред феновете на "Властелинът на пръстените" величествените пейзажи, които обаче са много по-истински, отколкото бихме си помислили. Много от тях са вдъхновени от реални места, а ако решим да се разходим из тези локации, със сигурност ще усетим духа на времето и героите на неповторимия писател, ще се докоснем до въображаемите светове, за да станем част от епичните събития в романа му.

♦ Пътеката на Толкин: Ланкашър, Англия

Докато пише „Властелинът на пръстените“ през 40-те години, Толкин живее известно време в колежа „Стонихърст“ – престижно пансионно училище в Ланкашър, където синът му е преподавател. Смята се, че по-възрастният Толкин често е вървял из горите и хълмистите поляни в долината Рибъл и именно това място е послужило за вдъхновение при създаването на Графството – родина на хобитите.

Днес почитателите могат да изследват района по Пътеката на Толкин, открита през 2002 г., която отвежда туристите през самите пейзажи, вдъхновили автора. Маршрутът започва в селцето Хърст Грийн, в атмосферата на хан Shireburn Arms от XVII век, където Толкин е бил редовен посетител. След това пътеката се вие около седем леки мили през хълмисти земеделски земи, покрай величествените сгради на колежа „Стонихърст“ и през исторически забележителности като Моста на Кромуел – обрасъл с растителност каменен мост, използван от Оливър Кромуел по време на Английската гражданска война.

Макар че Толкин не е документирал пряко влиянието на местата по маршрута, има няколко очевидни източника на вдъхновение. Пътеката минава покрай имението Hacking Hall, където по времето на Толкин е съществувал дървен ферибот – Hacking Ferry, който пренасял хора през река Рибъл. В „Задругата на пръстена“ фериботът Бъкълбъри (също извън голямо имение – Бренди Хол) пренася хобитите през река Брендиуайн по подобен начин, докато бягат от страховития призрачен конник.

Местното земевладелско семейство в близост до „Стонихърст“ носело името Шайрбърн – а сходно наименование се появява в географията на Средната земя под формата на река Shirebourne. Картите на Толкин също изобразяват сливането на три реки – Shirebourne, Withywindle и Brandywine – по начин, който точно отразява срещата на реките Ходър, Рибъл и Калдър тук, в Ланкашър. Освен това църквата „Света Мария“ в близкото село Нючърч-ин-Пендъл има необичайна особеност: резба с формата на око по средата на кулата, известна като Божието око, която напомня на всевиждащото Око на Саурон от книгите и филмите „Властелинът на пръстените“.

♦ Чедърското дефиле: Съмърсет, Англия

Повечето от реалните места, свързвани с въображаемите светове на Толкин, са базирани на обосновани предположения, но има едно място, което самият писател е потвърдил като реално вдъхновение за „Властелинът на пръстените“.

Толкин и съпругата му Едит се женят през 1916 г. и прекарват медения си месец в селцето Кливдън, графство Съмърсет. Докато са там, те посещават един от най-зашеметяващите пейзажи във Великобритания: Чедърското дефиле – стръмен варовиков каньон, осеян с пещери, чиито стени са украсени с изящни скални образувания, сталактити и сталагмити.

Писателят, дори по време на медения си месец винаги частично отдаден на работата си, си води бележки и през 1971 г. потвърждава в лично писмо (публикувано през 1981 г. в сборника „Писмата на Дж. Р. Р. Толкин“), че пещерите на дефилето са го вдъхновили за Блестящите пещери в Хелмовия Усой в „Властелинът на пръстените“.

Ако посетите пещерата Гоф – най-известната сред пещерите в Чедър – вероятно ще разпознаете елементи от описанието на Толкин за Блестящите пещери: „колони от бяло, шафраново и розово като зората… оребрени и извити във форми като сън“.

♦ Скалите Дениз: Уайтомо, Нова Зеландия

Най-ревностните фенове на „Властелинът на пръстените“ веднага ще разпознаят Скалите Денайз – район с величествени скални образувания и диви храсти на Северния остров на Нова Зеландия. Във филмите този пейзаж се появява в предисторията „Хобит: Неочаквано пътешествие“ като Тролските гори – горист хълмист район, където Билбо Бегинс среща враждебни тролове. В телевизионния сериал пък Скалите Дениз служат като част от планинския дом на Харфутите – хобитите, които са главни герои в поредицата.

В действителност Скалите Дениз се намират във ферма за овце и говеда, която е частна собственост и е в едно и също семейство вече три поколения. Настоящите стопани – Уорик и Сюзи Денайз – са много горди с връзката на мястото с „Властелинът на пръстените“ и сега управляват Hairy Feet Waitomo. Те организират турове на имота, които показват различни локации от филмите и сериалите и ги оживяват с истории от снимачния процес. Фермата се намира на около осем мили западно от град Пиопио.

♦ Стоу-он-ди-Уолд: Глостършър, Англия

Толкин бил дълбоко религиозен човек и въпреки че винаги отхвърлял теорията, че „Властелинът на пръстените“ е християнска алегория, произведението е пропито с духовност. Писателят прекарва професионалния си живот като професор в Оксфордския университет и е известно, че често посещавал близките Котсуолдс – живописен район със златисти каменни села, плавно вълнообразни хълмове и изключително фотогенични църкви.

Една от тези църкви – „Св. Едуард“ в пазарния град Стоу-он-ди-Уолд – отдавна се смята за вероятен източник на вдъхновение за Толкин. Северната ѝ врата е сред най-фотографираните врати в страната: изработена от масивно дърво, подсилена с метални нитове, увенчана с арковиден архитрав и украсена с висяща маслена лампа. Най-впечатляващата ѝ особеност са двете тисови дървета, засадени преди три века, които сега са огромни и буквално са се сраснали със структурата на самата църква.

Толкин придружава своите творби с красиви рисунки, една от които изобразява Вратите на Дурин – скрит вход във вътрешността на планина, в която се намира градът на джуджетата Кхазад-дум. Рисунката на Толкин, макар и стилизирана, е почти идентична със северната врата на църквата „Св. Едуард“ – от дърветата, които рамкират входа, до лампата, която виси над него. Това дава основание на дългогодишния слух, че именно там той е намерил вдъхновение за своите митични планински врати.

♦ Национален парк „Тейде“: Тенерифе, Испания

Луноподобните пустини на Тенерифе се появяват на видно място в новия сериал "Пръстените на силата" като пустош, през която пътува мистериозният Странник – магьосник, изгубил паметта си, заедно с двама хобити. Коренното население на Тенерифе – гуанчите – традиционно вярван, че Тейде е портал към подземното царство на злия бог Гуайота – и не е трудно да се види защо - свирепи ветрове, палеща жега и прашни равнини, обсипани с изкривени, подобни на скелети дървета. Неслучайно Тейде е избран за реалното място на сюжета в Рун – област, която в произведенията на Толкин е мистериозен регион на морална поквара и тъмни магии.

Вулканът Тейде е активен (последното му изригване е било през 1909 г.), а преходите до кратера са популярна туристическа дейност в парка – макар че за по-малко авантюристично настроените посетители има и лифт.

♦ Фиордланд: Южен остров, Нова Зеландия

Цялата филмова поредица Властелинът на пръстените е заснета в Нова Зеландия – родината на режисьора Питър Джаксън. Реките и горите на Фиордланд – регион със зелени склонове, заснежени върхове и ледникови заливи, известни като „саундове“ – се появяват на много места във филмите. Това е най-девственият и биоразнообразен район на Нова Зеландия, така че не е изненадващо, че Джаксън го избрал да представя някои от най-дивите части на Средната земя.

Горите на Фиордланд се превъплъщават във Фангорнската гора – дом на мистериозните енти, гигантски говорещи дървета, които помагат на хобитите в битката им срещу тъмния магьосник Саруман. Други места във Фиордланд, включени във филмите, са река Уайау, която играе ролята на река Андуин – най-дългата река в Средната земя, появяваща се още в първия въздушен кадър на Задругата на пръстена.

За да разгледат Фиордланд, повечето посетители избират за база градчето на езерния бряг Те Анау, където има голям избор от хотели, ресторанти и туристически оператори, предлагащи преходи и лодки в Национален парк "Фиордланд" .

