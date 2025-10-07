Дванадесетият студиен албум на Тейлър Суифт - The Life of a Showgirl - бе продаден в рекордните 2,7 милиона копия във физически и дигитален формат само в първия ден от излизането му в САЩ, показват данни на компанията за индустриални анализи Luminate, цитирани от "Асошиейтед прес". Албумът излезе на 3 октомври.

Постижението е впечатляващо по ред причини, отбелязва агенцията. Суифт счупи предишния си рекорд за най-много продажби в една седмица - само за един ден. Последният ѝ албум от 2024 г. The Tortured Poets Department достигна 2,61 милиона продадени копия в САЩ през първата си седмица.

Тейлър Суифт за Травис Келси: Справи се страхотно с изненадата около предложението за брак

The Life of a Showgirl заема второто място по продажби за една седмица в модерната история, откакто Luminate води статистика (от 1991 г.) - и това само за първите 24 часа след излизането.

Засега първото място принадлежи на албума на Адел 25, който през 2015 г. продава 3,378 милиона копия в САЩ.

Новият албум на Суифт вече е поставил и рекорд за най-много продадени винилови плочи - 1,2 милиона копия за седмица, по изчисления на Luminate. Предишното най-добро постижение също принадлежеше на Суифт - за The Tortured Poets Department, с 859 000 продадени винила през първата седмица.

Редактор: Мария Барабашка