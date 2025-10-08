Във Франция вероятността за разпускане на парламента и нови избори е по-малка. Това каза изпълняващият длъжността министър-председател Себастиан Льокорню. Той проведе консултации с политическите партии дали може в крайна сметка бюджетът на Франция за следващата година да бъде гласуван. Точно спорове за финансовата рамка станаха повод Льокорню да подаде оставка в понеделник. Той е петият премиер на Франция в последните 2 години. Но след консултациите с партиите Льокорню каза, че те са показали всеобщо желание до края на годината да бъде одобрен бюджет.

“Казахме на министър-председателя, че сме част от тези, които искат проблема да бъде решен. Не можем да оставим френския народ в неизвестност и тревога и да им дадем усещането, че държавата не се управлява. Трябва да намерим решение и искаме нашата партия да бъде неговия архитект”, заяви първият секретар на Социалистическата партия Оливие Фор.



"Консултациите показаха споделена воля да се гарантира, че Франция ще има бюджет преди 31 декември. Това ни отдалечава от перспективата за разпускане на парламента. Но само волята не е достатъчна. Бюджетът трябва да включва редица параметри, които да позволят на Франция да продължи напред", изтъкна Льокорню.

Редактор: Емил Йорданов