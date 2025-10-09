Още не съм умряла. Така кънтри легендата Доли Партън успокои феновете си, след като сестра ѝ предизвика тревога, призовавайки ги да се молят за певицата.

79-годишната Партън, която наскоро отмени участията си в Лас Вегас поради неуточнени „здравословни проблеми“, публикува видео в Instagram, за да разсее спекулациите.

„Днес е 8 октомври и очевидно съм тук“, каза Партън от снимачната площадка на реклама за музикалната зала Grand Ole Opry в Нашвил.

„Знам, че напоследък всички си мислят, че съм по-болна, отколкото съм в действителност. Изглеждам ли ви болна? Работя здраво тук“, добави тя със смях.

Слуховете се появиха след публикация във Facebook на сестрата на Партън - Фрида, която помоли феновете да се молят за певицата.

„Снощи не мигнах и цяла нощ се молих за сестра си Доли“, написа тя. „Мнозина от вас знаят, че напоследък не се чувства добре. Аз наистина вярвам в силата на молитвата и бях подтикната да помоля целия свят, който я обича, да се превърне в молитвени воини и да се молите с мен.“

„Тя е силна, тя е обичана, и с всички молитви, които се отправят за нея, в сърцето си знам, че ще бъде добре. Бог да те пази, сестричке Доли. Всички те обичаме!“, допълни сестрата на певицата.

По-късно Фрида уточни, че не е искала да изплаши никого. “Не исках да прозвучи толкова сериозно, когато поисках молитви за Доли. Тя беше просто леко неразположена и аз помолих за молитви, защото толкова силно вярвам в силата им. Нищо повече от една малка сестра, която моли за молитви за по-голямата си сестра. Благодаря ви на всички, че я подкрепяте. Вашата любов наистина прави разлика.“

Певицата лично сложи край на спекулациите чрез видеото в Instagram. „Исках да успокоя всички, които изглежда са сериозно загрижени, и за което благодаря. Благодаря и за молитвите ви, защото съм вярващ човек. Винаги мога да използвам молитви - за всичко и навсякъде. Но искам да знаете, че съм добре.“

Доли Партън обясни, че след смъртта на съпруга си Карл Дийн по-рано тази година, не се е грижела за себе си и е изпуснала много неща.

Певицата каза, че ѝ се е наложило да отмени ангажименти, за да бъде по-близо до болницата си в Нашвил за няколко лечения.

Тя също така се пошегува по повод фалшива AI снимка, разпространявана онлайн, която показва Риба Макинтайър - друга кънтри певица, до леглото на умиращата Партън.

„О, господи“, каза тя. „И двете изглеждахме така, сякаш трябва да бъдем погребани! Ако наистина умирах, не мисля, че Риба щеше да бъде тази, която да бди над леглото ми”.

„Не съм готова да умирам още. Не мисля, че Бог е приключил с мен и аз не съм приключила с работата си. Така че ви обичам, че се грижите за мен - и продължавайте да се молите за мен”.

Мениджърът на Партън във Великобритания Оли Роуланд сподели пред The Mirror, че тревогите са били преувеличени. „Става дума само за бъбречни камъни и процедурата, която ѝ предстои, за да ги отстрани. Изглежда, че сестра ѝ е публикувала нещо, което доста се разду по странен начин.“

Миналата седмица Партън, чийто хитове включват сингъла Jolene от 1973 г., отложи концертите си в Лас Вегас и разкри, че ѝ предстоят няколко медицински процедури.

Тя трябваше да изнесе 6 напълно разпродадени концерта през декември в Colosseum at Caesars Palace, но заяви, че здравословното ѝ състояние няма да ѝ позволи да репетира и да подготви шоуто, което феновете й искат да видят.

Тя успокои милионите си почитатели, че все още не слага край на кариерата си и че концертите са пренасрочени за следващия септември. Това щеше да бъде първото й шоу в Лас Вегас от над 30 години.

Партън се превръща в звезда на кънтри музиката през 70-те години и е продала над 100 милиона копия на албуми в кариера, обхващаща повече от 5 десетилетия. Сред другите ѝ хитове са Coat of Many Colors, 9 to 5 и I Will Always Love You, която бе изпята от Уитни Хюстън за филма The Bodyguard (1992). Партън е носителка на 10 награди „Грами“ и е номинирана 55 пъти.

Съпругът ѝ, Карл Дийн, с когото бяха женени близо 60 години, почина през март тази година на 82-годишна възраст.

„Карл и аз прекарахме много прекрасни години заедно“, написа Партън в изявление, публикувано в социалните мрежи.

„Думите не могат да опишат любовта, която споделяхме повече от 60 години. Благодаря ви за молитвите и съчувствието.“

Редактор: Ивайла Митева