Виолончелистът Киън Солтани представлява следващото поколение класически музиканти – млади, международно признати и мотивирани от традицията. Австрийският артист има персийски корени и чрез това изгражда културни мостове.

Екип на „Дойче Веле” се срещна с него на фестивала „Бетовен” в Бон.

Има много виолончелисти по света, но никой не звучи съвсем като Киън Солтани. Звезда на класическата музикална сцена, критиците сравняват тона му с богатството на карамела. За Киан това е повече от ноти на страница — това е чиста емоция.

„Когато съм на сцената, искам да създам невероятно усещане за това, което наричам поток. Когато наистина си в зоната, в момента, забравяш всичко. Просто мислиш за музиката”, казва Киън Солтани.

Той репетира с Германския симфоничен оркестър в Берлин за неговото изпълнение на „Бетовенфест" в Бон. Но съименникът на фестивала е нещо повече от просто велик композитор за Киън.

„Бетовен… ако дойдете в моята репетиционна зала, ще видите над пианото огромен портрет на Бетовен. Той е моят любим композитор. Купих този портрет в Бон първият път, когато дойдох. Това беше преди 10 години”, разказва Киън Солтани.

Той има отличителен звук, допълнен от също толкова отличителен инструмент — историческо виолончело „Страдивариус”. Създадено преди повече от 300 години, неговото майсторство и звук остават несравними. Когато Киън го вземе, той не е просто инструмент в ръцете му, а част от музикалната история.

„Името на инструмента е Ex-Boccherini. Бокерини е бил много известен виолончелист и композитор. Всеки виолончелист свири на Бокерини. Той е нашият идол. Казват, че това виолончело е било негово. Не знам дали е истина, или не, но е вдъхновяваща мисъл”, казва Киън Солтани.

Неговото музикалното пътешествие с виолончелото започва на 4-годишна възраст. Той израства в семейство музиканти — майка му е арфистка, баща му е фаготист. Семейството се премества в Австрия от Техеран. Споделената любов към класическата и персийската народна музика ги събира редовно.

„Веднъж или два пъти годишно свиря заедно с баща ми на сцена. Имаме нещо като ансамбъл от традиционна персийска музика, комбинирана с виолончело, което изобщо не е персийски инструмент. Този мост, това сливане между Изтока и Запада, е толкова интересно за мен като класически обучен виолончелист, за да се свържа с корените си”, казва Киън Солтани.

Освен репетициите, той редовно се придържа към друга рутина. Дори в концертни дни той тренира, за да компенсира цялото седене по време на концерти, репетиции и пътувания.

„На 20 години имах личен треньор — моя приятелка, която самата е била виолончелистка и стана личен треньор. Тя знаеше точно от какво се нуждаем като музиканти. Беше наистина поучително преживяване за мен да работя с нея. Помогна ми да разбера колко е важно да си във форма като музикант, особено ако пътуваш толкова много. Важно е да си във форма”, казва Киън Солтани.

За него излизането на сцена е изграждане на връзка с публиката, музиката не е просто техническо съвършенство, а чувство. И той се надява публиката да отнесе това чувство със себе си — не само в ума, но и в сърцето.

Редактор: Ина Григорова