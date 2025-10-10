-
Може ли всеки да ги набере в гората и защо се смятат за суперхрана?
Не е тайна, че боровинките са богати на витамини и антиоксиданти. А знаехте ли, че Финландия е много богата на тези плодове? Всяко лято там се берат до 20 милиона килограма диви боровинки. А любимият десерт е … боровинконият пай.
За местните хора те са нещо като основен продукт. Финландската блогърка Варпу Русила е изцяло посветена на природата. В свободното си време тя и семейството ѝ берат боровинки в гората.
„Най-добрите места за това се предават от поколение на поколение. А когато се ожените, се запознавате и с най-добрите места за семейството на вашия партньор”, казва тя.
Варпу живее и работи в Лахти, на около 100 км от Хелзинки. Тя излъчва видеата си за финландския начин на живот, а това включва събирането на диви боровинки с дъщеря ѝ.
„Не ни пречи особено да имаме сини пръсти във Финландия, защото това означава, че сме били сред дивата природа”, казва Варпу.
Почти не минава ден, в който тя да не приготвя нещо с боровинки. И дава семейната рецепта за пай.
Каква е тя - гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.Редактор: Ина Григорова
