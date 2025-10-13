Броят на жертвите на тежките наводнения в централната и източната част на Мексико рязко се е увеличил – най-малко 64 души са загинали, а още 65 се водят за изчезнали, предаде АФП.

Наводненията, причинени от проливни дъждове, са засегнали най-силно щатите Веракрус, Идалго и Пуебла, заяви Лаура Веласкес, ръководител на службата за гражданска защита на Мексико.

Силни бури в Мексико: Най-малко 41 загинали и десетки хиляди пострадали

Силните бури през последните дни нанесоха сериозни щети в източните и централните щати.

Мексико е в края на годишния си дъждовен сезон, който трае около шест месеца и обикновено свършва в началото на ноември.

Редактор: Мария Барабашка