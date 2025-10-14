Снимка: ЕПА/БГНЕС
Мобилизирани са хиляди спасители в помощ на засегнатите от стихията райони
Проливните дъждове, които връхлетяха Мексико миналата седмица, са отнели живота на най-малко 64 души, а 65 са изчезналите. Валежите са предизвикали свлачища, прекъснали са електрозахранването в някои общини и са довели до преливане на реки.
Силни бури в Мексико: Най-малко 41 загинали и десетки хиляди пострадали
Мексиканските власти са мобилизирали хиляди спасители, за да помогнат за евакуацията, почистването и наблюдението на районите на брега на Мексиканския залив и централните щати, най-тежко засегнати от дъждовете.
В щата Веракрус тежките наводнения, причинени от преливането на река, са оставили улиците покрити с кал. Електричеството е било прекъснато в пет щата на Мексико, но до голяма степен е възстановено, съобщиха властите.
