Тони и Георги преди години решават да пообиколят Европа, за да съберат опит и знания, които след това да използват за облагородяването на ловешкото село Кърпачево. Съпрузите твърдят, че в това село има магия, която навремето ги подтиква да се влюбят един в друг, а днес да творят, докато слушат воя на чакалите.

Историята им започва от Ямбол и Варна, през Лондон и стига до Карпачево. С тях ни среща журналистът Красимир Боев.

Редактор: Ина Григорова