-
Един ученик готви в ресторант с "Мишлен": Как 17-годишния Аслан Ахмедов впечатли шеф готвачите?
-
Заради натрупания стрес: Организират фестивал на крещенето в Лондон
-
Бум на златни сватби в Белоградчик
-
Мъж предложи брак с анимация, създадена с изкуствен интелект (ВИДЕО)
-
Пустинята разцъфна: Едно от най-сухите места на Земята се покри с диви цветя (ВИДЕО)
-
Семейство създаде толкова реалистична Хелоуин украса, че съседи всяка вечер викат пожарна (ВИДЕО)
Историята на Тони и Георги разказва журналистът Красимир Боев
Тони и Георги преди години решават да пообиколят Европа, за да съберат опит и знания, които след това да използват за облагородяването на ловешкото село Кърпачево. Съпрузите твърдят, че в това село има магия, която навремето ги подтиква да се влюбят един в друг, а днес да творят, докато слушат воя на чакалите.
Историята им започва от Ямбол и Варна, през Лондон и стига до Карпачево. С тях ни среща журналистът Красимир Боев.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни