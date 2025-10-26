Необичайна разходка - на място, което може да се обърка с ваканционен рай. Но Горгона всъщност е последният затворнически остров в Италия. На сушата затворите са препълнени, а условията - лоши. Който успее да дойде в Горгона, излежава наказанието си по различен начин. Защото затворниците тук живеят малко по-свободно. 90 италиански затворници живеят на Горгона. Как изглежда ежедневието им, далеч в морето?

Горгона е най-северният остров от Тосканския архипелаг. С площ от малко над два квадратни километра, той е и най-малкият. Тук се намира един от последните островни затвори в Европа – и е доста различен от тези на континента.

„Прекарах пет години и половина в два други затвора. Когато дойдох тук, се почувствах почти свободен“, споделя Пиеро, затворник на остров Горгона

Той е един от 90-те затворници на острова. Осъден е на 20 години затвор и е там от две години и половина.

„В другите затвори трябваше да отключваме и заключваме 50 врати, за да стигнем до двора. Постоянно чуваш звука на ключове. Тук казват: ‘Сам отиди до администрацията’“, допълва Пиеро.

Той изтърпява присъдата си, като работи по винения проект на острова – „Горгона“, създаден в сътрудничество с винарната Фрескобалди. И получава заплата за труда си. Всеки затворник е длъжен да работи - островът сам се издържа.

Убийци, крадци, дилъри на наркотици — всички те изтърпяват наказанията си тук.

Надзирателят Джовани Вила разказва: „Разликата е огромна. Връзката със затворниците се основава на доверие, не на приятелство. Макар че понякога приятелства се развиват“.

Последният опит за бягство е бил през 80-те години. Да попаднеш на острова е трудно, обяснява директорът на затвора.

„Всеки затворник, който идва тук, е внимателно подбран. Уверяваме се, че не е зависим от наркотици и не е агресивен – за да може да живее на острова. Дългата присъда не намалява шансовете за прехвърляне – напротив, често ги увеличава. Тук процентът на повторно извършени престъпления е много нисък“, отбеляза директорът на затвора Джузепе Ренна.

Всеки затворник на Горгона преминава стаж. Работата е предназначена да им помогне да възвърнат самочувствието си и да поемат отговорност.

След работа мъжете сами решават как да прекарват свободното си време. Могат да свирят, да ходят на фитнес или да играят джаги. Заключват ги само вечер – рязък контраст с другите затвори.

Горгона – островът на затворниците – е все пак важна първа крачка към по-добро бъдеще.

