Катедралата се намира в Букурещ
С тържествена церемония в присъствието на държавния елит и хиляди граждани в Букурещ отвори врати един от най-големите православни храмове в света.
Официално църквата се казва Катедралата на народното спасение, но румънците обичайно наричат гигантската сграда Националната катедрала. Тя се извисява на височина от 125 метра и побира повече от 5 хиляди души. Само мозайките и иконографията покриват площ от 17 800 квадратни метра.
Българите вече имат своя църква в Лондон
В Румъния предложението за величествен храм се обсъжда повече от един век. Двете световни войни и комунистическия режим отлагат строежа. След много перипетии и спорове той започна през 2010 г. Построяването на катедралата отне 15 години и 270 милиона евро. Немалко румънци смятат това за излишно разхищение.Редактор: Калина Петкова
