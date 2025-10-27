С тържествена церемония в присъствието на държавния елит и хиляди граждани в Букурещ отвори врати един от най-големите православни храмове в света.

Официално църквата се казва Катедралата на народното спасение, но румънците обичайно наричат гигантската сграда Националната катедрала. Тя се извисява на височина от 125 метра и побира повече от 5 хиляди души. Само мозайките и иконографията покриват площ от 17 800 квадратни метра.

В Румъния предложението за величествен храм се обсъжда повече от един век. Двете световни войни и комунистическия режим отлагат строежа. След много перипетии и спорове той започна през 2010 г. Построяването на катедралата отне 15 години и 270 милиона евро. Немалко румънци смятат това за излишно разхищение.

